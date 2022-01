Furto in Farmacia comunale a Saronno, arrestato minorenne (Di giovedì 20 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato subito arrestato dai carabinieri il malvivente che ha commesso un Furto nella Farmacia comunale di via Manzoni a Saronno: si tratta di un minorenne, di origini marocchine. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il delinquente ha forzato la porta d’ingresso e, una volta dentro, si è diretto alla cassa per prelevare i contanti. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 20 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato subitodai carabinieri il malvivente che ha commesso unnelladi via Manzoni a: si tratta di un, di origini marocchine. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il delinquente ha forzato la porta d’ingresso e, una volta dentro, si è diretto alla cassa per prelevare i contanti. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

