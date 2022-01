Covid, oltre 188mila nuovi casi e 385 decessi (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sembra proseguire la lente discesa dei casi di Covid-19 in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui i nuovi contagiati sono oggi 188.797 contro i 192.320 rilevati ieri, a fronte di un numero di tamponi effettuati pari a 1.110.266, con il 17% di positività. Lieve incremento dei decessi, 385 (+5). Per quanto riguarda i guariti sono 143.029; gli attualmente positivi proseguono la crescita segnano un +55.451 toccando un numero complessivo di 2.682.041. Dal fronte ospedaliero, si osserva una nuova crescita dei ricoveri nei reparti ordinari con 159 degenti in più, per un complessivo di 19.659; aumentano pure le terapie intensive; i pazienti sono 1.698 (+10) con 155 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.660.684 persone. Per quanto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sembra proseguire la lente discesa deidi-19 in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui icontagiati sono oggi 188.797 contro i 192.320 rilevati ieri, a fronte di un numero di tamponi effettuati pari a 1.110.266, con il 17% di positività. Lieve incremento dei, 385 (+5). Per quanto riguarda i guariti sono 143.029; gli attualmente positivi proseguono la crescita segnano un +55.451 toccando un numero complessivo di 2.682.041. Dal fronte ospedaliero, si osserva una nuova crescita dei ricoveri nei reparti ordinari con 159 degenti in più, per un complessivo di 19.659; aumentano pure le terapie intensive; i pazienti sono 1.698 (+10) con 155ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.660.684 persone. Per quanto ...

