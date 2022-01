Australian Open 2022, il tabellone di Jannik Sinner: ora Daniel, poi De Minaur e Tsitsipas all’orizzonte? (Di giovedì 20 gennaio 2022) Jannik Sinner mette nel mirino la seconda settimana degli Australian Open 2022. Il tennista altoatesino ha rispettato il pronostico anche contro Steve Johnson, un nome che gli ha sempre portato fortuna visto che fu il suo primo scalpo in un torneo Masters1000 a nemmeno diciotto anni; ora, giocatore a ridosso della Top 10, il ragazzo di Sesto Pusteria ha la possibilità di fare ancora un po’ di strada nell’Happy Slam. Il primo scoglio sarà il giapponese Taro Daniel nella giornata di sabato; il giapponese, numero 120 del mondo, ha cancellato la possibilità di Jannik per riaffrontare Andy Murray, caduto sotto i suoi colpi. Al miglior risultato in un torneo dello Slam, il ventottenne nato a New York ma battente bandiera del Sol Levante è capace di disseminare colpi non ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022)mette nel mirino la seconda settimana degli. Il tennista altoatesino ha rispettato il pronostico anche contro Steve Johnson, un nome che gli ha sempre portato fortuna visto che fu il suo primo scalpo in un torneo Masters1000 a nemmeno diciotto anni; ora, giocatore a ridosso della Top 10, il ragazzo di Sesto Pusteria ha la possibilità di fare ancora un po’ di strada nell’Happy Slam. Il primo scoglio sarà il giapponese Taronella giornata di sabato; il giapponese, numero 120 del mondo, ha cancellato la possibilità diper riaffrontare Andy Murray, caduto sotto i suoi colpi. Al miglior risultato in un torneo dello Slam, il ventottenne nato a New York ma battente bandiera del Sol Levante è capace di disseminare colpi non ...

