Alessandro Matri ferito in un incidente domestico: la fidanzata Federica Nargi lo medica e documenta tutto sui social (Di giovedì 20 gennaio 2022) Attimi di preoccupazione per Alessandro Matri, ex giocatore di Milan e Sassuolo. Come documentato da alcune recenti storie su Instagram, Matri insieme alla fidanzata Federica Nargi stava intrattenendo la figlia Beatrice di quasi tre anni davanti a un video musicale, apprezzandone il precoce talento musicale e canoro. Ad un certo punto però l'ex calciatore è rimasto coinvolto in un piccolo incidente domestico. La causa? Un microfono. "Bea ha dato il microfono in fronte ad Ale", ha spiegato l'ex velina di Striscia la Notizia. Così la piccola è rimasta accanto al papà mentre la sorella maggiore, Sofia, è corsa a prendere un po' di cotone e alcuni cerotti per medicare la ferita. Fortunatamente nulla di grave e lo stesso ...

