Violenza sessuale di gruppo, l’ex calciatore del Milan Robinho condannato a 9 anni in Cassazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Robson de Souza Santos, in arte Robinho, è stato condannato a scontare 9 anni di carcere per Violenza sessuale di gruppo. I giudici della Terza sezione penale della Cassazione hanno confermato la condanna della Corte di Appello di Milano del dicembre 2020 nei confronti dell’ex attaccante del Milan. Lo stupro di gruppo risale al 22 gennaio 2013 quando all’esterno di una discoteca del capoluogo lombardo una ragazza fu accerchiata, aggredita e violentata. Pena di 9 anni confermata anche per l’amico di Robinho, Ricardo Falco. Dalle indagini dei pm Milanesi era emerso che la Violenza era stata consumata dall’ex ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Robson de Souza Santos, in arte, è statoa scontare 9di carcere perdi. I giudici della Terza sezione penale dellahanno confermato la condanna della Corte di Appello dio del dicembre 2020 nei confronti delattaccante del. Lo stupro dirisale al 22 gennaio 2013 quando all’esterno di una discoteca del capoluogo lombardo una ragazza fu accerchiata, aggredita e violentata. Pena di 9confermata anche per l’amico di, Ricardo Falco. Dalle indagini dei pmesi era emerso che laera stata consumata dal...

