Stupro a Segrate, una donna violentata in ascensore: fermato un uomo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un uomo di 32 anni è stato fermato per violenza sessuale contro una 40enne, rapinata e aggredita nell'ascensore del suo condominio a Segrate (Milano) il 21 dicembre. La donna è stata aggredita dopo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Undi 32 anni è statoper violenza sessuale contro una 40enne, rapinata e aggredita nell'del suo condominio a(Milano) il 21 dicembre. Laè stata aggredita dopo ...

