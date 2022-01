Sono rimasti solo tre no-vax tra i top-100 uomini e donne del tennis: Djokovic e… (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il conto era abbastanza facile, perché l’Atp l’aveva chiarito: “il 97% dei top 100 è vaccinato”. Il Telegraph però ci tiene a fare i nomi dei tre ultimi no-vax rimasti tra i migliori giocatori al mondo, uomini e donne. Uno è ovviamente Novak Djokovic. Ma il numero 1 al mondo è sempre più solo nella sua battaglia. Pure gli incerti – tipo Tsitsipas – alla fine il vaccino se lo Sono fatti. L’Association of tennis Professionals (l’Atp) e la Women’s tennis Association (la Wta) hanno confermato che 98 e 99 dei rispettivi top 100 Sono stati completamente vaccinati prima degli Australian Open. L’unico altro giocatore nella top 100 maschile noto per aver rifiutato il vaccino è Tennys Sandgren, il quale lo rivendicava anche con un certo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il conto era abbastanza facile, perché l’Atp l’aveva chiarito: “il 97% dei top 100 è vaccinato”. Il Telegraph però ci tiene a fare i nomi dei tre ultimi no-vaxtra i migliori giocatori al mondo,. Uno è ovviamente Novak. Ma il numero 1 al mondo è sempre piùnella sua battaglia. Pure gli incerti – tipo Tsitsipas – alla fine il vaccino se lofatti. L’Association ofProfessionals (l’Atp) e la Women’sAssociation (la Wta) hanno confermato che 98 e 99 dei rispettivi top 100stati completamente vaccinati prima degli Australian Open. L’unico altro giocatore nella top 100 maschile noto per aver rifiutato il vaccino è Tennys Sandgren, il quale lo rivendicava anche con un certo ...

Advertising

SirDistruggere : I poliziotti che si lamentano per il colore delle mascherine sono rimasti alla regola pancina 'azzurro maschietto,… - reportrai3 : Dopo le intercettazioni sono rimasti increduli anche gli agricoltori che hanno accettato gratuitamente di far ferti… - Dunya_Allam : RT @roseohara78: Agli Australian Open sono rimasti i defibrillatori e le racchette. Le palle se le è portate via l'unico che le ha. - VariniMarina : RT @roseohara78: Agli Australian Open sono rimasti i defibrillatori e le racchette. Le palle se le è portate via l'unico che le ha. - Uleprr : RT @roseohara78: Agli Australian Open sono rimasti i defibrillatori e le racchette. Le palle se le è portate via l'unico che le ha. -