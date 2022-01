Sci alpino: Discesa Kitzbuehel, Marsaglia e Innerhofer ok in 1prova (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Kilde il più veloce sulla Streif, Zazzi 14° e Paris più attardato Kitzbuehel (AUSTRIA) - Prima prova cronometrata per i discesisti di Coppa del mondo a Kitzbuehel, in Austria, dove è ufficialmente ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Kilde il più veloce sulla Streif, Zazzi 14° e Paris più attardato(AUSTRIA) - Prima prova cronometrata per i discesisti di Coppa del mondo a, in Austria, dove è ufficialmente ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Discesa Kitzbuehel, Marsaglia e Innerhofer ok in 1^ prova - RSIsport : ? Feuz accusa un secondo e mezzo di ritardo da Kilde nel primo allenamento sulla Streif - marisa_poli : Chi si rivede... -