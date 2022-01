Regione, presentati oltre 460 progetti per il bando “Lazio in Transizione” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 467 in tutto i progetti presentati per il bando di idee ‘Lazio in Transizione’, conclusosi lunedì 17 gennaio, e indetto dalla Regione lo scorso novembre per raccogliere input utili all’elaborazione del Piano Regionale della Transizione Ecologica e all’assegnazione delle risorse del PNRR e degli altri fondi Ue. Sul totale di proposte arrivate, il 40% proviene da imprese, il 24% da enti locali e il 36% da altre categorie, fra cui associazioni, privati cittadini, organismi di ricerca, enti gestori di parchi naturali. Delle otto macro aree tematiche previste dal bando (idrogeno; smartgrid, mobilità elettrica e accumuli; gestione della risorsa idrica; economia circolare; patrimonio naturale/biodiversità; cura del territorio, aree dismesse e aree a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 467 in tutto iper ildi idee ‘in’, conclusosi lunedì 17 gennaio, e indetto dallalo scorso novembre per raccogliere input utili all’elaborazione del Piano Regionale dellaEcologica e all’assegnazione delle risorse del PNRR e degli altri fondi Ue. Sul totale di proposte arrivate, il 40% proviene da imprese, il 24% da enti locali e il 36% da altre categorie, fra cui associazioni, privati cittadini, organismi di ricerca, enti gestori di parchi naturali. Delle otto macro aree tematiche previste dal(idrogeno; smartgrid, mobilità elettrica e accumuli; gestione della risorsa idrica; economia circolare; patrimonio naturale/biodiversità; cura del territorio, aree dismesse e aree a ...

