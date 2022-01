Rcs, Cairo licenzia il direttore del settimanale Oggi Umberto Brindani. Al suo posto Carlo Verdelli, ex Gazzetta e Repubblica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Redazione “sconcertata” per il licenziamento improvviso – avvenuto lunedì – del direttore del settimanale Oggi, Umberto Brindani, da parte dell’editore di Rcs Urbano Cairo. Al suo posto arriva dall’1 febbraio Carlo Verdelli, ex direttore di Sette, Gazzetta dello Sport, Vanity Fair, direttore editoriale dell’offerta informativa Rai e infine di Repubblica, da cui fu liquidato nell’aprile 2020 pochi mesi dopo il passaggio di Gedi alla holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann. Dal mese successivo è rientrato in Rcs come editorialista del Corsera. Nel comunicato aziendale Urbano Cairo, dopo gli auguri di buon lavoro, auspica che il nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Redazione “sconcertata” per ilmento improvviso – avvenuto lunedì – deldel, da parte dell’editore di Rcs Urbano. Al suoarriva dall’1 febbraio, exdi Sette,dello Sport, Vanity Fair,editoriale dell’offerta informativa Rai e infine di, da cui fu liquidato nell’aprile 2020 pochi mesi dopo il passaggio di Gedi alla holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann. Dal mese successivo è rientrato in Rcs come editorialista del Corsera. Nel comunicato aziendale Urbano, dopo gli auguri di buon lavoro, auspica che il nuovo ...

