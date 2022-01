Quirinale: domenica Popolo Viola e Sardine in piazza contro Berlusconi, 'abbiamo già dato' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "domenica 23 Gennaio alle 14 saremo insieme a Roma, in piazza Esquilino. Ciascuno e ciascuna con le proprie storie, senza alcun potere di voto, ma con la voglia di praticare un esercizio di memoria collettiva e la libertà di fare da sentinella della pura e semplice decenza. Ci accompagneranno manifestazioni su tutto il territorio nazionale, per dare voce e spazio a quel senso di rifiuto che ci giunge da tutti gli angoli del Paese reale. Chiunque, singoli cittadini, comitati spontanei, entità formali, possono associarsi a quelle già in programma, che verranno man mano riportate nella pagina ufficiale dell'evento. L'età Berlusconiana ha lasciato cicatrici culturali profonde e nessuna eredità politica degna di questo nome. Ci sono voluti anni per rimarginare quelle ferite e per ridimensionare l'ondata populista ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "23 Gennaio alle 14 saremo insieme a Roma, inEsquilino. Ciascuno e ciascuna con le proprie storie, senza alcun potere di voto, ma con la voglia di praticare un esercizio di memoria collettiva e la libertà di fare da sentinella della pura e semplice decenza. Ci accompagneranno manifestazioni su tutto il territorio nazionale, per dare voce e spazio a quel senso di rifiuto che ci giunge da tutti gli angoli del Paese reale. Chiunque, singoli cittadini, comitati spontanei, entità formali, possono associarsi a quelle già in programma, che verranno man mano riportate nella pagina ufficiale dell'evento. L'etàana ha lasciato cicatrici culturali profonde e nessuna eredità politica degna di questo nome. Ci sono voluti anni per rimarginare quelle ferite e per ridimensionare l'ondata populista ...

