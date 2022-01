Orge | violenze e droga nella sua villa Il lato oscuro di Mr Playboy

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La docuserie americana dedicata al fondatore della celebre rivista erotica ha messo in luce le perversioni di Hugh Hefner: "suale ragazze venivanote per fargli fare qualsiasi cosa"

... che verranno trasmesse dall'emittente televisiva statunitense A&E dal 24 gennaio, Hefner viene descritto come un uomo "brutale che manipolava e drogava le donne costringendole a partecipare a...Sondra Theodore, che ora ha 65 anni, rivela invece come Hefner pretendessee sesso di gruppo nella villa cinque sere a settimana e ha descritto le sue richieste sessuali come "brutali".La docuserie americana dedicata al fondatore della celebre rivista erotica ha messo in luce le perversioni di Hugh Hefner: "Nella sua villa le ragazze venivano drogate per fargli fare qualsiasi cosa" ...Hugh Hefner era un “vampiro”, mascherandosi da paladino della libertà sessuale, "manipolava e drogava le donne costringendole a partecipare a orge degradanti e pensando che fossero di sua proprietà".