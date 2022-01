Morto l'ex parlamentare Antonio Borrometi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - L'ex parlamentare Antonio Borrometi è Morto la scorsa notte nell'ospedale di Meldola, in Emilia Romagna, dov'era ricoverato da qualche settimana per una grave malattia. Avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 27 maggio. Originario di Modica (Ragusa), avvocato, aveva militato nella Democrazia Cristiana e nel 1991 era stato eletto per la Dc all'Assemblea regionale siciliana nel collegio di Ragusa son 16.305 preferenze. All'Ars era stato designato capogruppo della Dc, e successivamente era entrato nel 48esimo governo regionale come assessore alla Sanita', incarico ripoperto dal 21 dicembre del 1993 al 16 maggio del 1995. Era poi entrato nel Partito popolare italiano (Ppi), nato dalle ceneri della Dc, e il 29 aprile del 1996 fu eletto alla Camera nelle liste dell'Ulivo. A Montecitorio e' stato segretario della Giunta per ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - L'exla scorsa notte nell'ospedale di Meldola, in Emilia Romagna, dov'era ricoverato da qualche settimana per una grave malattia. Avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 27 maggio. Originario di Modica (Ragusa), avvocato, aveva militato nella Democrazia Cristiana e nel 1991 era stato eletto per la Dc all'Assemblea regionale siciliana nel collegio di Ragusa son 16.305 preferenze. All'Ars era stato designato capogruppo della Dc, e successivamente era entrato nel 48esimo governo regionale come assessore alla Sanita', incarico ripoperto dal 21 dicembre del 1993 al 16 maggio del 1995. Era poi entrato nel Partito popolare italiano (Ppi), nato dalle ceneri della Dc, e il 29 aprile del 1996 fu eletto alla Camera nelle liste dell'Ulivo. A Montecitorio e' stato segretario della Giunta per ...

fisco24_info : Morto l'ex parlamentare Antonio Borrometi: AGI - L'ex parlamentare Antonio Borrometi è morto la scorsa notte nell'o… - NuovoSud : Modica, è morto l'avvocato Antonio Borrometi ex parlamentare nazionale - palermo24h : Modica, e deceduto l’avvocato Antonio Borrometi ex del parlamento nazionale - mariali94316534 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Morto Cuscunà, ex parlamentare casertano di Msi e An - pameladiverona : RT @watermelonrec: Dal 94 in poi, Silvio #Berlusconi ha avuto 2 grandi alleati: la sinistra parlamentare, prima, e il populismo (con in tes… -