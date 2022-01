Meteo, da giovedì torna l'inverno: pioggia e neve al Centro Sud (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da giovedì 20 gennaio torna il freddo invernale, poi entro il fine settimana è attesa la neve a bassissima quota al Centro Sud. L’area adriatica sarà quella più esposta alle correnti fredde correnti e la prima ad essere colpita dal maltempo. La neve farà la sua comparsa su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale a quote collinari e, a tratti, quasi in pianura. Nel fine settimana l’atmosfera potrebbe destabilizzarsi anche al Nord con rapidi rovesci nevosi a bassa quota tra Liguria, basso Piemonte. Lombardia ed Emilia.Le previsioni di giovedì 20 gennaio Al Nord tempo soleggiato in montagna, qualche pioggia di modesta entità è attesa tra Emilia Romagna e basso. Assenza di vento e foschie la sera sulla Valpadana. Temperature in calo. Al Centro tempo ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da20 gennaioil freddo invernale, poi entro il fine settimana è attesa laa bassissima quota alSud. L’area adriatica sarà quella più esposta alle correnti fredde correnti e la prima ad essere colpita dal maltempo. Lafarà la sua comparsa su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale a quote collinari e, a tratti, quasi in pianura. Nel fine settimana l’atmosfera potrebbe destabilizzarsi anche al Nord con rapidi rovesci nevosi a bassa quota tra Liguria, basso Piemonte. Lombardia ed Emilia.Le previsioni di20 gennaio Al Nord tempo soleggiato in montagna, qualchedi modesta entità è attesa tra Emilia Romagna e basso. Assenza di vento e foschie la sera sulla Valpadana. Temperature in calo. Altempo ...

Advertising

DPCgov : ?? Giovedì #20gennaio ???? #allertaGIALLA per rischio idrogeologico in Abruzzo. ?? Consulta il bollettino per conoscer… - andreastoolbox : Meteo, da giovedì torna l'inverno: pioggia e neve al Centro Sud - giornaleprociv : RT @DPCgov: ?? Giovedì #20gennaio ???? #allertaGIALLA per rischio idrogeologico in Abruzzo. ?? Consulta il bollettino per conoscere i livelli… - L1413_ : RT @DPCgov: ?? Giovedì #20gennaio ???? #allertaGIALLA per rischio idrogeologico in Abruzzo. ?? Consulta il bollettino per conoscere i livelli… - FalcionelliFede : RT @DPCgov: ?? Giovedì #20gennaio ???? #allertaGIALLA per rischio idrogeologico in Abruzzo. ?? Consulta il bollettino per conoscere i livelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo giovedì Meteo, da giovedì torna l'inverno: pioggia e neve al Centro Sud Le previsioni di giovedì 20 gennaio Al Nord tempo soleggiato in montagna, qualche pioggia di modesta entità è attesa tra Emilia Romagna e basso. Assenza di vento e foschie la sera sulla Valpadana. ...

Meteo Campania, arriva il freddo dalla Russia: è tornato l'inverno Meteo Campania, il dettaglio Mercoledì 19. Al nord: nebbie sulla Pianura Padana, sole prevalente ... Giovedì 20. Al nord: piogge deboli al Nordest. Al centro: precipitazioni a carattere sparso su tutte ...

Meteo ISCHIA: oggi sereno, Giovedì 20 pioggia, Venerdì 21 nubi sparse iL Meteo Le previsioni di20 gennaio Al Nord tempo soleggiato in montagna, qualche pioggia di modesta entità è attesa tra Emilia Romagna e basso. Assenza di vento e foschie la sera sulla Valpadana. ...Campania, il dettaglio Mercoledì 19. Al nord: nebbie sulla Pianura Padana, sole prevalente ...20. Al nord: piogge deboli al Nordest. Al centro: precipitazioni a carattere sparso su tutte ...