Juventus, incontro dell'agente di Arthur con l'Arsenal (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Arthur sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista brasiliano non sta trovando molto spazio in bianconero e sembra allontanarsi da Torino. L'agente del calciatore, stando a quanto riportato dagli inglesi Sky Sports, si è recato nella giornata di mercoledì 19 gennaio a Londra per incontrare l'Arsenal, il club più interessato al giocatore. I Gunners però lo vorrebbero solo in prestito secco, mentre il club bianconero lo cederebbero solo a patto di trovare un sostituto, inserendo un obbligo o un diritto di riscatto. SportFace.

