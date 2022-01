Inter, Inzaghi: «Persa lucidità nella ripresa. Andiamo avanti con fiducia» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel post partita di Inter-Empoli: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Le sue parole: CORREA – «Purtroppo sarà da valutare nei prossimi giorni, è l’unica nota stonata di oggi». PARTITA – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, avremmo meritato forse qualche gol in più. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e ci siamo allungati e sappiamo che sono bravi loro negli spazi. Abbiamo dovuto cambiare modulo e giocatori e i ragazzi non hanno mollato nulla. Andiamo ai quarti di finale con molta fiducia». RANOCCHIA – «Era già andato vicino al gol prima, è stato bravo poi a fare il 2 a 2. Andrea ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Simone, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni diTv nel post partita di-Empoli: le sue dichiarazioni Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni diTv. Le sue parole: CORREA – «Purtroppo sarà da valutare nei prossimi giorni, è l’unica nota stonata di oggi». PARTITA – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, avremmo meritato forse qualche gol in più. Nel secondo tempo abbiamo persoe ci siamo allungati e sappiamo che sono bravi loro negli spazi. Abbiamo dovuto cambiare modulo e giocatori e i ragazzi non hanno mollato nulla.ai quarti di finale con molta». RANOCCHIA – «Era già andato vicino al gol prima, è stato bravo poi a fare il 2 a 2. Andrea ha ...

Advertising

CB_Ignoranza : Con lui in campo, l'Inter non ha mai subito gol. Nove presenze, 502 minuti giocati e porta sempre inviolata. Non è… - DiMarzio : #CoppaItalia | La probabile formazione dell'@Inter di #Inzaghi in vista del match contro l'@EmpoliCalcio - FcInterNewsit : ?? L'Inter va a caccia della Coppa Italia. Turnover per mister Inzaghi in vista della sfida contro l'Empoli: ecco l'… - sportface2016 : #InterEmpoli, Simone #Inzaghi: 'Volevamo i quarti con tutte le nostre forze. #Sensi? Finché ha questa maglia me lo… - MarisciaFox : RT @Inter: ??? | INZAGHI Le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo contro l'Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia ??https:/… -