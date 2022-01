Inter-Empoli, gol incredibile di Ranocchia al 90?: girata volante e 2-2 (VIDEO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Inter trova il pareggio allo scadere grazie ad un gol pazzesco di Ranocchia. Al minuto novanta di Inter-Empoli, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022, ci pensa il difensore nerazzurro a trovare la rete del 2-2 che vale i supplementari grazie ad una girata volante, in mezza rovesciata, che evita l’eliminazione all’Inter. Ecco il VIDEO della prodezza. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’trova il pareggio allo scadere grazie ad un gol pazzesco di. Al minuto novanta di, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022, ci pensa il difensore nerazzurro a trovare la rete del 2-2 che vale i supplementari grazie ad una, in mezza rovesciata, che evita l’eliminazione all’. Ecco ildella prodezza. SportFace.

