Il dilemma dell’onnivoro

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il futuro dell’alimentazione ha un nome: Margaret. Si chiama così, in onore di Margaret Thatcher, detta “la Lady di ferro”, la “mucca di acciaio” creata dall’olandese Jaap Korteweg. Cinquantanove anni, un passato nella produzione della carne di origine vegetale con il marchio De Vegetarische Slager, con la sua società Those vegan cowboys, Korteweg vuole produrre formaggio vegetariano. Ma non vuole ottenerlo solo senza latte bovino: vuole escludere anche i vegetali. Margaret è un “fermentatore” che rimpiazza la digestione della mucca con l’ingegneria genetica: come se finissero in uno stomaco di acciaio, lieviti e funghi vengono aggiunti a frammenti di DNA bovino in modo da produrre la caseina, la proteina che conferisce al formaggio il suo gusto, consistenza e apporto nutrizionale. La caseina ottenuta viene poi miscelata con dei grassi per dare vita a un liquido lattiginoso usato per ...