Green Pass, da domani servirà per andare da parrucchiere, estetista e barbiere. Dal primo febbraio la stretta sullo shopping (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E da giovedì 20 ci vorrà almeno il tampone per accedere ai servizi alla persona e nei penitenziari per adulti e minori. Dal 1° febbraio si allarga ancora l'uso della certificazione verde Leggi su repubblica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E da giovedì 20 ci vorrà almeno il tampone per accedere ai servizi alla persona e nei penitenziari per adulti e minori. Dal 1°si allarga ancora l'uso della certificazione verde

Advertising

borghi_claudio : Intanto come da purtroppo facile previsione con oggi spariscono i quotidiani cartelli da talk show che ci facevano… - GuidoDeMartini : CAPEZZONE: ???????? ???? Per 2 anni è stata costruita scientificamente una pazzia politica e mediatica in cui ognuno di n… - borghi_claudio : Il green pass funzionicchia. Guardando i grafici uno direbbe che stavamo andando bene quando, il 15 ottobre evident… - infoitcultura : John Malkovich con Green pass scaduto a Venezia: l'hotel Danieli lo respinge - infoitcultura : Green pass scaduto, Malkovich respinto dall'Hotel Danieli di Venezia -