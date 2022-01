Green Pass base obbligatorio da domani: ecco dove (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dal 20 Gennaio il Green Pass base sarà obbligatorio presso parrucchieri, barbieri e centri estetici, poi l’ulteriore stretta dal 1 Febbraio. La lista delle attività esenti Da domani, giovedì 20 Gennaio 2022, per andare dal parrucchiere o dal barbiere e per accedere ai centri estetici sarà obbligatorio essere in possesso almeno del Green Pass base, che si ottiene con un tampone antigenico (valido per 48 ore) o molecolare (valido per 72 ore); il Super-Green Pass è invece quello che si ottiene col completamento del ciclo vaccinale o una volta guariti dal Covid. Un’ulteriore stretta è attesa poi dal 1 Febbraio quando, sprovvisti di certificazione verde, non si potrà più accedere ad uffici pubblici, ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dal 20 Gennaio ilsaràpresso parrucchieri, barbieri e centri estetici, poi l’ulteriore stretta dal 1 Febbraio. La lista delle attività esenti Da, giovedì 20 Gennaio 2022, per andare dal parrucchiere o dal barbiere e per accedere ai centri estetici saràessere in possesso almeno del, che si ottiene con un tampone antigenico (valido per 48 ore) o molecolare (valido per 72 ore); il Super-è invece quello che si ottiene col completamento del ciclo vaccinale o una volta guariti dal Covid. Un’ulteriore stretta è attesa poi dal 1 Febbraio quando, sprovvisti di certificazione verde, non si potrà più accedere ad uffici pubblici, ...

borghi_claudio : Intanto come da purtroppo facile previsione con oggi spariscono i quotidiani cartelli da talk show che ci facevano… - GuidoDeMartini : CAPEZZONE: ???????? ???? Per 2 anni è stata costruita scientificamente una pazzia politica e mediatica in cui ognuno di n… - borghi_claudio : Il green pass funzionicchia. Guardando i grafici uno direbbe che stavamo andando bene quando, il 15 ottobre evident… - frankfranfranco : RT @AndreaVenanzoni: Rimarchiamo la totale mancanza di lungimiranza e di capacità di analisi delle principali associazioni di categoria che… - N1926NA : RT @Giovann07219336: È da mesi che gira solo chi ha il green pass nei locali pubblici ed i contagi aumentano...ancora c'è da capire se il g… -