Gestione dei rifiuti, nasce "Ardea si differenzia": per il corretto conferimento

Ardea – Al fine di rendere i cittadini più informati ed aggiornati sul sistema di raccolta differenziata del comune di Ardea è stata appena creata una nuova pagina Facebook "Ardea si differenzia", gestita da Igiene Urbana Evolution e Blu Work, in cui saranno pubblicati aggiornamenti e consigli sulle raccolta differenziata, in aggiunta al sito istituzionale. Attraverso questo strumento sarà più facile veicolare ai cittadini le informazioni, in modo tempestivo ed impattante, comunicando quello che l'Amministrazione sta facendo nell'ambito della raccolta differenziata. "Si tratta di una pagina in cui i cittadini troveranno importanti spunti per essere costantemente informati – ha commentato il sindaco Mario Savarese -, per migliorare sempre di più la raccolta ...

