Fratoianni vede Letta e Conte: "Serve iniziativa per profilo che parli al Paese" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gennaio 2022 "A Letta e Conte ho ribadito che Serve un'iniziativa, anche dalle anche prime votazioni, per una proposta politica, un profilo che parli al Paese e che incarni i valori ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gennaio 2022 "Aho ribadito cheun', anche dalle anche prime votazioni, per una proposta politica, uncheale che incarni i valori ...

