Esultò per la morte di Sassoli: denunciato il no vax (ricoverato per Covid) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ugo Fuoco è uno degli autori dei post contro David Sassoli dopo la sua morte: è stato denunciato dalla polizia postale. Ora è ricoverato con sintomi respiratori Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ugo Fuoco è uno degli autori dei post contro Daviddopo la sua: è statodalla polizia postale. Ora ècon sintomi respiratori

Ultime Notizie dalla rete : Esultò per Esultò per la morte di Sassoli : denunciato il no vax (ricoverato per Covid ) L'uomo è uno dei no vax e no pass della frangia più dura, che già nei mesi scorsi era stato denunciato per la violazione delle norme contro il Covid. In occasione della morte di David Sassoli ha ...

