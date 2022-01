“È lei che mi stuzzica”. Sorpresa al GF Vip, Barù e l’altra. L’abbraccio, la mano che scivola… Jessica non pervenuta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, Barù a cuore aperto con Giucas Casella. Il nipote di Costantino Della Gherardesca avrebbe rivelato la sua preferenza per una delle inquiline della casa più spiata d’Italia. Un momento che ha certamente incuriosito molti telespettatori e che potrebbe anche promettere grandi colpi di scena. Si tratta di Jessica Selassié? Nonostante le voci che corrono sul loro conto, pare proprio che Barù stia guardando ben oltre le aspettative dei fan. Infatti, parlando con il compagno di avventura e lontano da orecchie indiscrete, Barù avrebbe tirato in ballo un altro nome tra quelli delle concorrenti femminili rimaste in gioco. Nonostante siano in molti a pensare che anche Delia Duran possa essere tra le papabili, Barù ha sorpreso tutti parlando proprio di Soleil Sorge, la bella ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6,a cuore aperto con Giucas Casella. Il nipote di Costantino Della Gherardesca avrebbe rivelato la sua preferenza per una delle inquiline della casa più spiata d’Italia. Un momento che ha certamente incuriosito molti telespettatori e che potrebbe anche promettere grandi colpi di scena. Si tratta diSelassié? Nonostante le voci che corrono sul loro conto, pare proprio chestia guardando ben oltre le aspettative dei fan. Infatti, parlando con il compagno di avventura e lontano da orecchie indiscrete,avrebbe tirato in ballo un altro nome tra quelli delle concorrenti femminili rimaste in gioco. Nonostante siano in molti a pensare che anche Delia Duran possa essere tra le papabili,ha sorpreso tutti parlando proprio di Soleil Sorge, la bella ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo al primario di Rianimazione Michele Grio: 'Se usassi la vostra stessa logica potrei di… - FranAltomare : Maria che legge il Corano per risolvere una storia di #CePostaPerTe. È lei a dover salire al Quirinale? È lei a dover salire al Quirinale. - La7tv : #lariachetira @MyrtaMerlino contro @PinoKabras (Alternativa): 'Lei è vaccinato o no?', 'Lei che tipo di anticoncezi… - frakpop77 : RT @sunsetl87942354: @sophiaesticazzi Pure i fans di Sophie a inventare cazzate.. come state messe.. Jess non spendeva nulla.. quello era… - Giordan48430646 : RT @giusymum: @La7tv @diMartedi Ma lei è medico? Che si può permettere di contestare un medico che ha preso anche un nobel? Come dice il vo… -