Dopo le dimissioni Cremaschi replica a Ribolla | “Macché amministrazione sfaldata | anzi…”

Bergamo. "Non stupisce che Alberto Ribolla si lanci famelico sulla scelta di Ambiente, Partecipazione e Futuro di avvicendare il suo rappresentante in Consiglio comunale. La povertà, accompagnata spesso da inutile aggressività, della sua opposizione ha bisogno di nutrimento per giustificare la propria esistenza". L'ormai ex consigliere Roberto Cremaschi replica (duramente) alla presa di posizione del leghista che aveva parlato di "amministrazione Gori sfaldata" dopo le sue dimissioni. "Non mi dispiace affatto deluderlo – continua Cremaschi -. Macché sfaldamento, anzi: stimolo e spinta a essere più compatti, motivati e coerenti. A fare sempre più squadra. APF, in un confronto cordiale e chiaro con il sindaco, ha confermato la propria ..."

