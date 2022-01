Conte incontra Letta e Speranza: "Pronti per PdR autorevole. No a nomi di parte come Berlusconi" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gennaio 2022 "L'incontro è andato bene. Siamo Pronti a un'azione forte. A un confronto ampio e condiviso. Ovviamente andranno rimosse le candidature di parte come quella di Berlusconi. Siamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gennaio 2022 "L'incontro è andato bene. Siamoa un'azione forte. A un confronto ampio e condiviso. Ovviamente andranno rimosse le candidature diquella di. Siamo ...

