Congo, arrestati gli assassini dell’ambasciatore Attanasio, volevano chiedere 1 milione di dollari di riscatto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli assassini dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci, e del loro autista Mustafa Milambo uccisi in Congo da un gruppo di banditi nel febbraio 2021 mentre si trovavano in viaggio per conto del Pam in una zona del Paese particolarmente pericolosa sono stati arrestati dalla polizia locale secondo quanto riporta su Twitter il giornalista Congolese Justin Kabumba che, per primo, ha dato la notizia mostrando anche la foto dei 6 arrestati dopo aver assistito ad una conferenza stampa a Goma delle autorità del Nord Kivu. Secondo Kabumba la polizia Congolese ha spiegato che il capo della banda denominata Aspirant che ha ucciso Luca Attanasio è ancora latitante e ricercato dai servizi di sicurezza. I ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) GliLuca, del carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci, e del loro autista Mustafa Milambo uccisi inda un gruppo di banditi nel febbraio 2021 mentre si trovavano in viaggio per conto del Pam in una zona del Paese particolarmente pericolosa sono statidalla polizia locale secondo quanto riporta su Twitter il giornalistalese Justin Kabumba che, per primo, ha dato la notizia mostrando anche la foto dei 6dopo aver assistito ad una conferenza stampa a Goma delle autorità del Nord Kivu. Secondo Kabumba la polizialese ha spiegato che il capo della banda denominata Aspirant che ha ucciso Lucaè ancora latitante e ricercato dai servizi di sicurezza. I ...

