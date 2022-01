Advertising

fisco24_info : Codere, Cda propone Christopher Bell come presidente non esecutivo: Il Consiglio di amministrazione della Nuova Cod… -

Ultime Notizie dalla rete : Codere Cda

Adnkronos

A.,New Midco Sàrl,New Holdco S. A. eLuxembourg 3 Sàrl. La società chiamerà questa nuova struttura madre "Nuova" nelle sue successive comunicazioni, intendendo "Old ...- dichiara Alejandro Pascual , COOItalia - L'integrazione di Nori Games, Seven Cora e dell'area Nord di Gaming Re, tre società che si dividono un'area geografica importante per il gruppo ...La proposta di nomina di Christopher Bell sarà sottoposta alla ratifica dell'assemblea degli azionisti di Nuova Codere il 7 febbraio.Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio di amministrazione della Nuova Codere, tenutosi questo martedì, ha approvato la proposta di nomina ...