Canone, aumento in arrivo? Fuortes tuona in Senato: “Date tutto alla Rai” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si è tornati a discutere di Canone Rai e della possibilità di un aumento. In Senato Fuortes ha prospettato una soluzione alternativa. Passano gli anni ma ci sono questioni che non cambiano. Tra queste c’è sicuramente quella riguardante il pagamento del Canone Rai ed il suo costo annuo per gli italiani. La tassa per il finanziamento delle reti televisive di Stato è stata sempre una delle più evase dagli italiani, un problema che è diventato ingombrante quando è stato vietato ai funzionati dell’emittente pubblica di verificare che gli italiani avessero o meno una televisione in casa. A chiudere la questione evasione ci aveva pensato Matteo Renzi, inserendo la tassa sulla tv in quella della luce e togliendo di fatto la possibilità agli italiani di non pagarla. La soluzione ha ovviamente ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si è tornati a discutere diRai e della possibilità di un. Inha prospettato una soluzione alternativa. Passano gli anni ma ci sono questioni che non cambiano. Tra queste c’è sicuramente quella riguardante il pagamento delRai ed il suo costo annuo per gli italiani. La tassa per il finanziamento delle reti televisive di Stato è stata sempre una delle più evase dagli italiani, un problema che è diventato ingombrante quando è stato vietato ai funzionati dell’emittente pubblica di verificare che gli italiani avessero o meno una televisione in casa. A chiudere la questione evasione ci aveva pensato Matteo Renzi, inserendo la tassa sulla tv in quella della luce e togliendo di fatto la possibilità agli italiani di non pagarla. La soluzione ha ovviamente ...

