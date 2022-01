Calendario Coppa Italia 2022 oggi: orari partite 19 gennaio, programma, tv, streaming (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Seconda giornata di gare negli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio 2022, per un programma che prevedere quest’oggi due partite, ad iniziare dalle ore 17.30, quando il Sassuolo del duo Scamacca-Raspadori ospiterà il Cagliari, mentre alle 21 l’Inter capolista del campionato se la vedrà con l’Empoli. Completa la trasmissione televisiva, con Sassuolo-Cagliari che andrà in onda su Italia 1 mentre Inter Cagliari sarà in esclusiva su Canale 5. Non mancherà inoltre la diretta in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Play. programma Coppa Italia Coppa Italia – Mercoledì 19 gennaio 2022 17.30 Sassuolo-Cagliari Diretta tv – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Seconda giornata di gare negli ottavi di finale delladi calcio, per unche prevedere quest’due, ad iniziare dalle ore 17.30, quando il Sassuolo del duo Scamacca-Raspadori ospiterà il Cagliari, mentre alle 21 l’Inter capolista del campionato se la vedrà con l’Empoli. Completa la trasmissione televisiva, con Sassuolo-Cagliari che andrà in onda su1 mentre Inter Cagliari sarà in esclusiva su Canale 5. Non mancherà inoltre la diretta insulla piattaforma gratuita Mediaset Play.– Mercoledì 1917.30 Sassuolo-Cagliari Diretta tv – ...

Advertising

GianRattazzi : @ChristianTolve Quando accetti un calendario in cui ti piazzano juve e Inter a gennaio senza impegni di coppa per l… - sportli26181512 : Lazio, Sarri: 'Calendario un terno al lotto. Zaccagni rientra prima di Pedro, che botta con Pussetto' VIDEO: L'alle… - Smashdevil_19 : @milan_corner @NandoPiscopo1 @Pirichello @GiovaB95 ma le pezze evidentemente non convincono perchè alcuni big club… - LALAZIOMIA : Coppa Italia 2022 oggi: tv e calendario della settimana. Lazio-Udinese live - - zazoomblog : Coppa Italia 2022 oggi: tv e calendario della settimana. Lazio - Udinese live - #Coppa #Italia #oggi: #calendario -