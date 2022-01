«Boris Johnson pronto ad annunciare la fine delle restrizioni in Gran Bretagna» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il premier britannico Boris Johnson dovrebbe dichiarare oggi la fine delle restrizioni anti-Covid e quindi del Piano B del suo governo per arginare la diffusione del virus. Lo scrive il Times, spiegando che dalla prossima settimana si dovrebbe concludere lo smart working e tornare a lavorare in presenza. Ma sarà ancora raccomandato l’uso delle mascherine. Il governo sta anche predisponendo un piano di ridimensionamento della rete di centri di test, dopo che il Tesoro ha chiesto di risparmiare 10 miliardi di sterline. I centri dovrebbero essere chiusi in primavera. BoJo dovrebbe tenere una riunione del governo dopo la promessa di una riduzione sostanziale arrivata ieri dal suo ministro della Salute Sajid Javid. Secondo una portavoce del governo «gli ultimi dati sono incoraggianti, i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il premier britannicodovrebbe dichiarare oggi laanti-Covid e quindi del Piano B del suo governo per arginare la diffusione del virus. Lo scrive il Times, spiegando che dalla prossima settimana si dovrebbe concludere lo smart working e tornare a lavorare in presenza. Ma sarà ancora raccomandato l’usomascherine. Il governo sta anche predisponendo un piano di ridimensionamento della rete di centri di test, dopo che il Tesoro ha chiesto di risparmiare 10 miliardi di sterline. I centri dovrebbero essere chiusi in primavera. BoJo dovrebbe tenere una riunione del governo dopo la promessa di una riduzione sostanziale arrivata ieri dal suo ministro della Salute Sajid Javid. Secondo una portavoce del governo «gli ultimi dati sono incoraggianti, i ...

