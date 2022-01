Amici 21 | Alessandra Celentano contro loro due

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)21: la maestraquesta volta èil ballerino Mattia. Cosa è successo? Andiamo a vedere insieme. Nel daytime didi Maria De Filippi andato in onda nella giornata di lunedì 18 gennaio, la maestraè risultata essere molto adirata con uno dei ballerini. Ma non è l’unica insegnante L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

vonderleyen : Un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà, e un buon amico. I miei pensieri vanno alla moglie, Al… - VelvetMagIta : #Amici21, Mattia e Alex a rischio? Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro di loro #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Amici Mattia e Alex a rischio? Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro di loro - #Amici #Mattia #rischio?… - djolavarrieta : RT @GerardLDonadoni: @AlessandraCicc6 @albertopetro2 @renatoantares50 @AnnaMar90949897 @Petra71301259 @marialves53 @Messe11 @claudioborlott… - yukimushi77 : RT @NadiaZanelli1: @AlessandraCicc6 @agustin_gut @scastaldi9 @alleosa @javiango @maype7 @marialves53 @ampomata @mirianagrassi1 @migliaccio3… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Alessandra

Duro confronto nella scuola di21 tra Mattia Zenzola eCelentano . Il motivo? Il comportamento irrispettoso assunto dall' allievo di Raimondo Todaro subito dopo l'interrogazione in studio. La maestra Celentano ......a rischio ad21 Anche per i ballerini di21 non mancano le preoccupazioni. Tra i più a rischio che Mattia, il ballerino di latino americano che ha fatto infuriare la maestra...Scopriamo le anticipazioni della puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 23 gennaio, cosa accadrà? Lo scopriremo tra poco ...Duro confronto nella scuola di Amici 21 tra Mattia Zenzola e Alessandra Celentano. Il motivo? Il comportamento irrispettoso assunto dall'allievo di Raimondo Todaro subito dopo l'i ...