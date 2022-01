Alex Belli, bocciato dalla moglie di Kabir: parole forti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La moglie di Kabir Bedi ha tirato una stoccata contro Alex Belli. Parven Dusanj ci è andata giù pesante e ha dato un consiglio a Soleil e Delia. Ieri sera è andata in onda un nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tantissime sono stati gli argomenti trattati da Alfonso Signorini, dove si Leggi su youmovies (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. LadiBedi ha tirato una stoccata contro. Parven Dusanj ci è andata giù pesante e ha dato un consiglio a Soleil e Delia. Ieri sera è andata in onda un nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tantissime sono stati gli argomenti trattati da Alfonso Signorini, dove si

Advertising

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - Su90986842 : RT @urlandosogni: unpopular opinion (che esprimo anche senza avere un disco d'oro): i testi dei pezzi di Alex e i brani di Alex sono così b… - jessinarxh : RT @ai_inturri: Soleil che 'per me, da telespettatrice, questa nomination dovrebbe veder eliminata o Jess o Federica' In particolare su Jes… - TrivinosVilma : @catiuz92 Purtroppo soleil e caduta nella esistenza de questo uomo alex belli lui no la ama a mio parere solo e att… - cceciliaraffo : RT @catiuz92: Se è vero che dal confessionale hanno chiamato Miriana per farle togliere i piatti e l'enigma lasciato da Alex per Delia, ome… -