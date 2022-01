Un dinamico Equilibrio, torna in scena la danza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un’energia di rinascita scorre nel programma di Equilibrio 2022, il Festival di danza contemporanea di Roma in scena all’Auditorium Parco della Musica dal 12 al 26 febbraio. Fermo da due anni, Equilibrio riparte con la nuova curatela di Emanuele Masi, direttore da anni di Bolzano danza, tra i migliori festival estivi italiani per qualità e taglio delle proposte. «Ho cercato di calarmi nell’ecosistema della danza a Roma, riflettendo sulla storia del festival e sul suo futuro» spiega Masi. «Equilibrio è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un’energia di rinascita scorre nel programma di2022, il Festival dicontemporanea di Roma inall’Auditorium Parco della Musica dal 12 al 26 febbraio. Fermo da due anni,riparte con la nuova curatela di Emanuele Masi, direttore da anni di Bolzano, tra i migliori festival estivi italiani per qualità e taglio delle proposte. «Ho cercato di calarmi nell’ecosistema dellaa Roma, riflettendo sulla storia del festival e sul suo futuro» spiega Masi. «è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

statodelsud : Teatro Nhoma, Equilibrio Dinamico Dance Company in scena con “Confini Disumani” - Pino__Merola : Teatro Nhoma, Equilibrio Dinamico Dance Company in scena con “Confini Disumani” - PsicologaMiglio : Essere VIVI è una condizione di felicità, una condizione di equilibrio dinamico, in cui si ha l'opportunità di fare… - Blanco_Blu : @_NonDirmelo_ Equilibrio dinamico. É tanta roba, si. ?? - IsabellaRedavid : @vSebaSebas La pallanuoto.. uno sport poco pubblicizzato ma a parere mio.. pazzesco. Forza, resistenza, equilibrio… -

Ultime Notizie dalla rete : dinamico Equilibrio Teatro Nhoma, Equilibrio Dinamico Dance Company in scena con "Confini Disumani" Equilibrio Dinamico Dance Company festeggia il decennale di attività della compagnia nel dicembre 2021 e inaugura il nuovo anno approdando per la prima volta a Milano, il 19 e 20 gennaio 2022 al ...

Piano di riequilibrio, Orlando chiede aiuto al Consiglio dopo gli attacchi: 'Sì alle modifiche' In generale, comunque, è tutto il percorso avviato con il piano di riequilibrio è dinamico. Nel ... 'Occorre trovare un equilibrio fra l'aumento delle ore e le assunzioni'. Non è tutto. In questo ...

