Un corso per diventare esperti di cybersecurity

Una forte motivazione, capacità logica, e tanta voglia di mettersi in gioco: sono le qualità richieste per candidarsi al primo Deep cybersecurity Bootcamp organizzato da Talent Garden, il più importante operatore europeo nella formazione digitale, e da Yar Group, che si occupa dei servizi digitali per le imprese. Ci si può iscrivere fino al 30 gennaio, senza limitazione di posti. Il 4 febbraio si svolgerà la selezione, e il 28 partiranno online le lezioni, che andranno avanti fino al 1° giugno. Al termine, i partecipanti al corso sulla cyber sicurezza saranno pronti per iniziare a lavorare come junior cybersecurity Analyst.

