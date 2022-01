Un asteroide sfiora la Terra | cosa sapere e come vederlo

Advertising

infoitscienza : Il 18 gennaio col naso all'insù per guardare l'asteroide che 'sfiora' la Terra -

Ultime Notizie dalla rete : asteroide sfiora

La Nasa lo ha classificato come unApollo e, dunque, " potenzialmente pericoloso ". In realtà, non c'è motivo di allarmarsi dal momento che il transito di corpi celesti in prossimità del ...Sarà possibile avvistare e osservare l'con piccoli telescopi già dal tramonto. Il punto massimo di avvicinamento avverrà alle ore 22.51. La scoperta di 1994 PC1: a quando risale il suo ...Asteroide 7482 stasera "vicino" alla Terra. Ecco come fare per vedere e seguire la traiettoria di questo sasso spaziale enorme.Il transito dell'asteroide 1994 PC1 è previsto alle ore 22.51 del 18 gennaio. Sarà possibile vederlo anche con un telescopio di piccole dimensioni ...