UFFICIALE – Venezia, preso Ullmann dal Rapid Vienna (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Venezia attraverso un comunicato UFFICIALE ha reso noto l’acquisto di Ullmann Il Venezia con un comunicato UFFICIALE ha reso noto l’acquisto di Ullmann dal Rapid Vienna. La nota del club: «Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna il terzino sinistro austriaco Maximilian Ullmann. Ullmann, 25 anni, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione 2023/24. Ullmann ha trascorso le ultime due stagioni e mezzo al Rapid Vienna, collezionando 77 presenze impreziosite da quattro gol e nove assist nella Bundesliga austriaca, a cui si vanno ad aggiungere 19 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilattraverso un comunicatoha reso noto l’acquisto diIlcon un comunicatoha reso noto l’acquisto didal. La nota del club: «IlFC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalil terzino sinistro austriaco Maximilian, 25 anni, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione 2023/24.ha trascorso le ultime due stagioni e mezzo al, collezionando 77 presenze impreziosite da quattro gol e nove assist nella Bundesliga austriaca, a cui si vanno ad aggiungere 19 ...

