Tennis | Australian Open | Seppi fuori al primo turno

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il 37enne di Caldaro si arrende in tre set al polacco Majchrzak MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andreassaluta gliSlam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne ...

Australia ha lavorato a stretto contatto con il governo federale e del Victoria State nell'ultimo anno per offrire unOpen sicuro dal Covid per i giocatori, lo staff e i tifosi. Ci ...Il 37enne di Caldaro si arrende in tre set al polacco Majchrzak MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andreas Seppi saluta gliOpen, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 37enne di Caldaro, numero 101 del mondo e alla 17esima partecipazione al Major australiano, è stato ...AUSTRALIAN OPEN - Tanti gli italiani in campo nel day 2 di Melbourne: oltre a Sinner anche Travaglia, Cecchinato, Mager, Seppi e Musetti.Melbourne, 18 gen. -Andreas Seppi esce di scena al primo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Melbourne ...