Rigopiano | morti e vivi ancora senza giustizia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Sono trascorsi esattamente cinque anni dalla tragedia dell’Hotel, dalla valanga che il 18 gennaio 2017 travolse il resort di lusso posto ai piedi del Gran Sasso, a Farindola (Pescara), uccidendo ventinove persone (undici i sopravvissuti). Mancavano pochi minuti alle 17 quando una slavina dal peso di 120 mila tonnellate, lanciata ad una velocità compresa fra i 50 e i 100 chilometri orari, travolse l’albergo portandosi via la vita di 29 persone. Una tragedia enorme, avvenuta in uno scenario quasi apocalittico. In quelle ore, infatti, l’Abruzzo era alle prese con un’emergenza neveprecedenti: migliaia di personeluce, comuni irraggiungibili, centinaia di richieste di aiuto, mezzi spazzaneve insufficienti. A completare il dramma quattro scosse di terremoto, tutte di magnitudo superiore a 5. L’Hotel ...

A cinque anni dalla tragedia non è ancora stato raggiunto un verdetto provvisorio circa le responsabilità dell'evento. La lentezza delle indagini preliminari è una vergogna ma i giudici ora sembrano v ..."La ricorrenza è per tutti l'occasione per onorare la memoria di chi perse la vita in quella tragica notte e costituisce al tempo stesso la spinta a rafforzare responsabilmente l'impegno di tutti per ...