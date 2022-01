Rai: parità di genere nei talk show. La presidente Soldi sigla un impegno formale (Di martedì 18 gennaio 2022) Rai, No Women No Panel “No Women No Panel”: un protocollo firmato oggi dalla presidente Rai, Marinella Soldi, impegna il servizio pubblico affinché nei dibattiti e nei talk show Rai sia assicurata una pari presenza di uomini e donne. Il Memorandum d’Intesa è stato siglato nella sede Rai di Viale Mazzini. Ad apporre le loro firme al documento, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, la presidente Rai, e i rappresentanti del Cnel, dell’Upi, dell’Anci, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, del Cnr, dell’Accademia dei Lincei e della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. “No Women No Panel è un impegno affinché in ogni dibattito ci sia equa rappresentanza di uomini e donne. Come Servizio Pubblico abbiamo la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 gennaio 2022) Rai, No Women No Panel “No Women No Panel”: un protocollo firmato oggi dallaRai, Marinella, impegna il servizio pubblico affinché nei dibattiti e neiRai sia assicurata una pari presenza di uomini e donne. Il Memorandum d’Intesa è statoto nella sede Rai di Viale Mazzini. Ad apporre le loro firme al documento, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, laRai, e i rappresentanti del Cnel, dell’Upi, dell’Anci, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, del Cnr, dell’Accademia dei Lincei e della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. “No Women No Panel è unaffinché in ogni dibattito ci sia equa rappresentanza di uomini e donne. Come Servizio Pubblico abbiamo la ...

