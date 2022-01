Primo Appuntamento, stasera Jana a cena con Domenico: tutte le anticipazioni (Di martedì 18 gennaio 2022) Due nuovi “primi appuntamenti” questa sera su Real Time, nel terzo e nuovo episodio di Primo Appuntamento, in onda su Real Time. Due coppie in cerca dell’anima gemella s’incontreranno per la prima volta nel corso del... Leggi su europa.today (Di martedì 18 gennaio 2022) Due nuovi “primi appuntamenti” questa sera su Real Time, nel terzo e nuovo episodio di, in onda su Real Time. Due coppie in cerca dell’anima gemella s’incontreranno per la prima volta nel corso del...

Advertising

Antonella_Soldo : ARRIVA IL PRIMO OK AL #REFERENDUMCANNABIS DA CASSAZIONE. Ora dritti in Corte Costituzionale: appuntamento il 15 fe… - Hurric4ne2 : comunque qua leggo di persone che si frequentano con più persone alla volta, mi svelate il vostro segreto? perché i… - J__kcaj : @thevalse_ @jumptarvo 'La tua ragazza' Mi staccherebbe la testa a morsi al primo appuntamento - HOSE0KTEAR : che cosa straminchia cìentrano gli esempi che ha fatto con la bisessualità? solo le bisessuali tradiscono con l'ex?… - Confagri_Mn : Primo appuntamento dell'anno con il #focus del nostro direttore @DSfulcio Ci siamo messi subito al lavoro per nuov… -