Nocera Inferiore, bomba, terrore e danni nella notte in via Solimena (Di martedì 18 gennaio 2022) Pina Ferro Prima il boato udito in tutta la città, poi il crollo. Auto danneggiate, vetrate in frantumi, cassette della poste e cancello divelti. notte di terrore in via Solimena a Nocera Inferiore, nei pressi dell'incrocio con via Dentice e a ridosso della caserma Tofano, dove è stato fatto esplodere un potente ordigno rudimentale che ha provocato gravi danni anche ad auto in sosta. Indagano i carabinieri del Reparto Territoriale agli ordini del colonnello Rosario Di Gangi: sulla matrice del gesto gli inquirenti non avrebbero dubbi, si tratta di un'azione intimidatoria nei confronti di una delle nove famiglie che abitano nel palazzo del 1700. Attenzione concentrata su Luigi Vicidomini, che risiede in quello stabile, coinvolto in vicende di droga con ...

