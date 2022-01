Napoli | sequestrati due carri funebri In uno era posta una bara a bordo

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Carabinieri in azione aduesprovvisti di assicurazione. In uno dei veicoli, eraunaal momento del blitz: è stato necessario srla in un altro mezzo. Carabinieri in azione:dueI carabinieri del nucleo radiomobile dihanno posto sotto sequestro due veicoli sprovvisti di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.