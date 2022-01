Juventus-Sampdoria | gol di Cuadrado su punizione | barriera rivedibile VIDEO

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ildel gol di Juanin, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. La sblocca il colombiano dei bianconeri, che sutrova un angolino impensabile anche grazie all’atteggiamentodella, che si apre un po’ e lascia passare un pallone che beffa Falcone. 1-0 allo Stadium, in alto le immagini salienti della rete. SportFace.

Advertising

juventusfc : Poco meno di 3?? ore a #JuveSamp Le statistiche pre match? Eccole. #CoppaItaliaFrecciarossa - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa con 5?? momenti storici di #JuveSamp Buona lettura ?? - forumJuventus : Probabili formazioni Coppa Italia #JuveSampdoria ore 21: Kaio Jorge e De Winter dall'inizio, Quagliarella out dentr… - SampNews24 : #JuventusSampdoria, serata speciale per #Dragusin: il gesto prima del match - sportface2016 : #JuveSamp, il video del gol di #Cuadrado su punizione -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Allianz, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021 - ...L'AD dellaMaurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dall'inizio della partita di Coppa Italia tra i bianconeri e la. Dopo un breve commento sulla partita: 'Mi ...Il video del gol di Juan Cuadrado in Juventus-Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. La sblocca il colombiano dei bianconeri, che su punizione trova un angolino ...20' - DE SCIGLIO! Azione avviata da Alex Sandro che allarga per Morata, lo spagnolo serve l'esterno che tenta la conclusione di collo pieno, ma troppo centrale e facile per il portiere avversario. 18' ...