Juventus | caso Dybala | anche Agnelli ed Elkann scontenti del gesto della Joya

In casa Juventus anche il presidente Agnelli ed Elkann sarebbero rimasti delusi dal gesto di Dybala dopo il gol all'Udinese Come riportato da Tuttosport, lo sguardo di sfida lanciato da Dybala verso la tribuna dopo il gol all'Udinese non è piaciuto particolarmente alla dirigenza. anche Agnelli ed Elkann si sarebbero detti insoddisfatti di questo gesto. Una situazione sempre più tesa quella tra l'argentino e i piani alti della Juventus, che continua a far ritardare la decisione sul rinnovo. Intanto, stasera, il numero 10 dovrebbe partire dalla panchina. Solo scelta tecnica? Così pare…

