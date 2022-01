Intimidazioni | stalking | ricatti | così chi scappa dalla Cina è costretto a tornare

(Di martedì 18 gennaio 2022) Mi chiamo Li Wang. Vivevo a Pechino, ma la mia famiglia viene da Hong Kong. Nel 2019, dopo aver sostenuto sui miei social le proteste pro autonomia, sono iniziati i problemi. Ho deciso di lasciare per un breve periodo laperché non mi riconoscevo più nel sistema. Ho raggiunto mio cugino a Roma. Lui è partito poco dopo, io sono rimasto. Ho amato subito la libertà italiana, ho trovato un lavoro, e ho continuato a scrivere online quello che pensavo. All’improvviso le videochiamate che facevo con i miei genitori e i miei fratelli sono diventate strane. Mi imploravano dia casa. Mio padre ha iniziato a darmi del traditore. Mio fratello, mi hanno detto, è stato più volte fermato e interrogato. Lo chiamano quanfan, è la tecnica della persuasione. Ho resistito all’istinto dia casa ad abbracciare mia madre, ho chiesto a ...

Advertising

MaxL_____ : Strane persone continuano ad apparire nei luoghi pubblici e disturbano. Addirittura bestemmiano e provocano per dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Intimidazioni stalking

Blunote

... mentre le minacce fatte per perseguitare una persona costituiscono il reato di[4] . ... senza che ci sia bisogno di esprimere in modo chiaro le[7] . In pratica, la minaccia ...... col processo atteso davanti ai giudici del Tribunale di Nocera Inferiore per il prossimo marzo 2022, con l'imputato chiamato a rispondere diaggravato dal metodo mafioso. ...L'operazione "Fox Hunt" si è intensificata negli ultimi anni. Quando i trattati di estradizione e l'Interpol non bastano, la Cina agisce con altri metodi ...