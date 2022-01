Il Codacons denuncia i sindaci della Costiera Amalfitana che hanno chiuso le scuole (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Codacons ha denunciato alla Procura di Salerno i sindaci della Costiera Amalfitano che hanno chiuso le scuole. L’Avv. Matteo Marchetti, Vicesegretario Nazionale, dichiara: “IL D.L. 7 Gennaio 2022 n.1, il decreto cautelare del Tar di Napoli n.90 del 10/01/2022 con il quale è stata sospesa l’ordinanza di chiusura delle scuole n.1 del 7/01/2022 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, il richiamo del Prefetto Di Salerno, le numerose revoche delle ordinanze di chiusura scuole in tanti comuni della regione non sono bastate………Purtroppo alcuni sindaci ancora non hanno riaperto le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlhato alla Procura di Salerno iAmalfitano chele. L’Avv. Matteo Marchetti, Vicesegretario Nazionale, dichiara: “IL D.L. 7 Gennaio 2022 n.1, il decreto cautelare del Tar di Napoli n.90 del 10/01/2022 con il quale è stata sospesa l’ordinanza di chiusura dellen.1 del 7/01/2022 del PresidenteGiunta RegionaleCampania, il richiamo del Prefetto Di Salerno, le numerose revoche delle ordinanze di chiusurain tanti comuniregione non sono bastate………Purtroppo alcuniancora nonriaperto le ...

