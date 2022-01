E’ possibile ripetere Milan-Spezia per l’errore dell’arbitro? Cosa dice il regolamento

(Di martedì 18 gennaio 2022) Continuano ad arrivare le reazioni su, partita della 22esima giornata del campionato di Serie A, la gara è stata nettamente indirizzata da un erroreSerra. La sfida è sul risultato di 1-1. lnon riesce a concretizzare, nel finale l’episodio che scatena le reazioni. L’arbitro non concede il vantaggio, Messias va in gol ma l’arbitro fischia la punizione. Ibrahimovic viene fermato dalla traversa, sul ribaltamento di fronte il gol del definitivo 1-2 di Gyasi. Ma èper? Ilparla chiaro. Non è. L’arbitro ha ammesso, ma non si può parlare nemmeno di gol ...

Milan - Spezia è? Inutile girarci intorno. Non si può. E questo nonostante l'arbitro abbia ammesso l'errore: mani alzate a mo' di scuse dopo il fischio affrettato per fallo su Rebic ...Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla, come afferma Papa Francesco e ama... È ancorascrivere una Storia che restituisca dignità agli infermieri. Non c'è più tempo ...18 GEN - A partire da domani, mercoledì 19 gennaio, in Emilia-Romagna, sarà possibile effettuare l’autotesting con un tampone rapido antigenico per determinare l’eventuale propria positività al virus ...Arriva la richiesta del Codancons, ovvero l'associazione che difende i consumatori, riguardo la possibile ripetizione del match di ieri.