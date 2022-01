Droga | sgominata organizzazione nel salernitano | era diretta da due paganesi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della D.D.A., a carico di 24 persone (22 delle quali sottoposte alla custodia cautelare in carcere, le rimanenti 2 all’obbligo di dimora nel comune di residenza) sottoposte a indagini a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e spaccio didi varia tipologia. Nel corso delle operazioni, svoltesi in gran parte tra Pagani e altri comuni della provincia di Salerno e che hanno complessivamente impegnato oltre 150 Carabinieri con il supporto di elicotteri e unità cinofile, sono state eseguite, a carico dei soggetti arrestati e di ulteriori, in stato di ...