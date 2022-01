“Devo operarmi”. Benedetta Rossi, preoccupa l’annuncio sulla sua salute: “Non posso più rimandare” (Di martedì 18 gennaio 2022) Partita per gioco, l’avventura di Benedetta Rossi si è trasformata in un successo senza precedenti. I suoi canali social sono seguiti quotidianamente da migliaia di followers. Facebook, youtube, instragram, migliaia di click e condivisioni per apprendere il segreto della sua cucina. Un successo merito anche del compagno Marco che la segue e ne cura i profili e delle vita con il quale, di recente, ha raccontato un estratto. “Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro””. “Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si e? stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti e? piu? vicino – spiega Benedetta Rossi – Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Partita per gioco, l’avventura disi è trasformata in un successo senza precedenti. I suoi canali social sono seguiti quotidianamente da migliaia di followers. Facebook, youtube, instragram, migliaia di click e condivisioni per apprendere il segreto della sua cucina. Un successo merito anche del compagno Marco che la segue e ne cura i profili e delle vita con il quale, di recente, ha raccontato un estratto. “Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro””. “Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si e? stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti e? piu? vicino – spiega– Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ...

